خمسة وخميسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

صعد منتخب الإمارات إلى صدارة ترتيب المجموعة السابعة بفوزه على إندونيسيا 5-صفر أمس في استاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم.

ورفع منتخبنا رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 لتايلاند التي استراحت في هذه الجولة، و4 لفيتنام التي لعبت ثلاث مباريات،و3 نقاط لماليزيا، وبقيت إندونيسيا من دون نقاط.

ستكون مباراتنا المقبلة أمام تايلاند في بانكوك مهمة لتأكيد الصدارة أو التخلي عنها.

واستحق منتخبنا الفوز بعد سيطرته المطلقة على اللقاء، ولم يبد المنتخب الإندونيسي أي مقاومة، ومرة جديدة لعب «الأبيض» بشكل أفضل في الشوط الثاني، بعد عرض عادي في الأول، كما كان لدخول عمر عبد الرحمن «عموري» في الدقيقة 54 ثم أحمد خليل في الدقيقة 70 مفعول السحر في زيادة الضغط الهجومي، حيث كان «الأبيض» يستحق نتيجة أكبر من الخمسة التي انتهت عليها المباراة.

تكرار التشكيلة وبدء الهولندي بيرت مارفيك مدرب منتخبنا المباراة بنفس التشكيلة التي ظهرت في لقاء ماليزيا الأول، حيث لعب خالد عيسى في حراسة المرمى، وخليفة الحمادي ومحمد العطاس في قلب الدفاع، ومحمد برغش ظهير أيمن ووليد عباس ظهير أيسر، وفي خط الوسط لعب أحمد برمان وعلي سالمين وخليل إبراهيم وجاسم يعقوب،وفي الهجوم الثنائي علي مبخوت وعلي صالح.

وفضل مارفيك الإبقاء على الثنائي عمر عبد الرحمن «عموري» وأحمد خليل على مقاعد الاحتياط.

وعلى غرار مباراة ماليزيا الأولى، بدأ «الأبيض» لقاء إندونيسيا بشكل بطيء، وسيطر على المجريات، لكن دون خطورة تذكر حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 41، حيث جاءت الفرص السانحة لمنتخبنا عادية، وبدأها وليد عباس برأسية مستفيداً من ركنية أمسكها الحارس الإندونيسي وامان هندروان(2).

ومرر جاسم يعقوب كرة رائعة إلى علي مبخوت لكن الحارس هندروان خرج وأمسك الكرة قبل أن يصل إليها مهاجم الجزيرة(14)، وسدد جاسم يعقوب كرة إلى جانب القائم رغم سهولة مهمته بعد تمريرة متقنة من مبخوت (21).

وطالب برغش بركلة جزاء بعد تدخل قوي من ريكي فرجين لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب دون أن يحتسب شيئاً( 25).

هدف التقدم وبقيت السيطرة لصالح منتخبنا حتى افتتح خليل إبراهيم التسجيل في الدقيقة 41، بعد تسديدة بعيدة من علي صالح أخطأ الحارس هندروان في إبعادها لتتهيأ أمام خليل المتابع الذي وضعها في الشباك مسجلاً أول أهدافه الدولية مع «الأبيض».

وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني بعدما سدد من تمريرة المتحرك وأحد نجوم اللقاء خليل الحمادي، بذكاء في الشباك ليحاول غافين ادسيت إبعادها دون جدوى (51).

وكان لمشاركة «عموري» في الدقيقة 54 دوراً في زيادة الضغط على دفاع إندونيسيا،ومن إحدى تمريرات( عموري) السحرية سدد مبخوت كرة أصابت العارضة وارتدت إلى عموري مررها بالكعب إلى علي صالح مجدداً الذي سدد كرة أصابت يد المدافع هانسمو ياما ويحتسب الحكم ركلة جزاء سددها علي مبخوت بنجاح(63).

وأضاف مبخوت الثالث له والرابع لمنتخبنا بعد تمريرة علي صالح(72)، ليرفع مهاجمنا رصيده الدولي إلى 54 هدفاً ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات بعدما تخطى رقم لاعب القرن عدنان الطلياني الذي كان يملك 53 هدفاً.

وسجل البديل طارق أحمد الهدف الخامس بعد تمريرة أحمد خليل في الدقيقة 90.

مبخوت: شرف كبير تخطي رقم الطلياني

قال علي مبخوت بتواضع كبير بعدما أصبح أكبر هداف في تاريخ «الأبيض»، متخطياً رقم لاعب القرن عدنان الطلياني: «شرف كبير لي أن أتجاوز رقم لاعب مثل الطلياني،لكن كرة القدم لعبة جماعية، وأنا لم أكن لأسجل لولا مساعدة زملائي، كما أنني ألعب كرة القدم من أجل الاستمتاع».

وتابع مبخوت: تسجيل الأرقام يسعدني، ولكنه ليس هدفي الأساسي، وأنا صراحة لا أعرف كم عدد أهدافي.

يذكر أن هناك خلافاً حول أهداف علي مبخوت، بين 54 هدفاً و55 هدفاً و58 هدفاً، لكن الأكيد أنه تخطى رقم عدنان الطلياني صاحب 53 هدفاً.

وعن لقاء إندونيسيا، قال مبخوت: «قدمنا مباراة كبيرة ونستحق الفوز، ولكن عندنا الأفضل ونأمل أن نكون بأفضل أحوالنا عندما نلعب أمام تايلاند في الجولة الرابعة».

فوز صعب للبنان

حقق منتخب لبنان فوزاً صعباً على ضيفه منتخب تركمانستان 2-1 في المجموعة الثامنة.

وعوّض المنتخب اللبناني خسارته المفاجئة في مباراته الأولى أمام مضيفه الكوري الشمالي بثنائية نظيفة، لينتزع نقاطه الأولى في مجموعة تضم أيضاً كوريا الجنوبية وسريلانكا، واللذين انتهت مباراتهما بفوز كوري جنوبي ساحق (8-صفر).

وفي المباراة على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، أمهل اللبنانيون ضيوفهم خمس دقائق فقط قبل أن يفتتح هلال الحلوة التسجيل برأسية إلى المقص الأيسر إثر عرضية من القائد حسن معتوق.

لكن الضيف التركماني استعاد زمام المبادرة وسجل التعادل برأسية أنادوردييف التي ارتدت من القائم الأيسر وهزت الشباك اللبنانية (62). لكن نادر مطر أعاد الأمور إلى نصابها بعد دقيقين فقط، إذ تلقى تمريرة من محمد حيدر وهيأها لنفسه وأطلقها صاروخية في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى تركمانستان (63).

وتتصدر كوريا الجنوبية الترتيب بست نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف عن جارتها الشمالية التي خاضت مباراتين أيضاً، أمام تركمانستان الثالثة مع ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، ولبنان الرابع (ثلاث نقاط من مباراتين)، بينما تتذيل سريلانكا الترتيب من دون رصيد من ثلاث مباريات.

ثنائية السومة تهدي الفوز لسوريا

Advertisements

حقق منتخب سوريا فوزاً متواضعاً على ضيفه منتخب جزر المالديف بنتيجة 2-1 في استاد راشد بدبي ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى.

وحافظ المنتخب السوري على مركزه الثاني خلف الصين التي حققت بدورها فوزها الثاني، وذلك بنتيجة ساحقة على ضيفتها غوام 7-صفر.

ويدين المنتخب السوري الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، بفوزه لمهاجمه عمر السومة الذي سجل هدفي فريقه في مباراة متقلبة المستوى بدأها «نسور قاسيون» بهجوم ضاغط وسط تكتل دفاعي مكثف من المالديف.

وانتظر المنتخب السوري حتى الدقيقة 26 لتسجيل الهدف الأول، وذلك عبر ركلة حرة مباشرة رائعة نفذها السومة مهاجم الأهلي السعودي.

وانتظر المنتخب السوري بقيادة مدربه فجر إبراهيم حتى الدقيقة 60، ليهز السومة مجدداً شباك الحارس محمد فيصل برأسية بعد ركلة ركنية.

ونشط منتخب المالديف في الوقت المتبقي من المباراة، وانطلق مهاجمه علي أشفق بكرة حتى حدود منطقة الجزاء منفرداً، ما اضطر أحمد الصالح إلى عرقلته خارج المنطقة، في خطأ كلفه بطاقة حمراء مباشرة (65).

وبعد ثلاث دقائق، سجل أشفق هدف بلاده برأسية من داخل المنطقة.

فوز كبير لأستراليا

تابعت أستراليا مسلسلها الناجح على أرضها بفوزها الكبير على نيبال المتواضعة 5-صفر في كانبيرا مع ثلاثية لمهاجمها جايمي ماكلارين.

وعجز المنتخب المصنف 161 عالمياً عن فك شيفرة دفاع «سوكروز» المنظم، تزامناً مع أخطاء من حارسه كيران ليمبو.

وقال المدرب غراهام أرنولد بعد تحقيق أستراليا أكبر فوز على أرضها في ثلاث سنوات «صنعنا الكثير من الفرص وكنا شرسين في الوقت الحاسم. في المجمل أنا سعيد جدا».

ولم تخسر أستراليا على أرضها في تصفيات المونديال منذ 2008 أمام الصين (صفر-1).

اليابان تهزم منغوليا بالستة

تصدرت اليابان المجموعة السادسة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى «كأس العالم 2022» و«كأس آسيا 2023» في كرة القدم؛ بفوزها الساحق على ضيفتها منغوليا المتواضعة بستة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة في سايتاما.

وعززت اليابان صدارتها برصيد ست نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف عن طاجيكستان، قبل لقاء القمة المرتقب بين المنتخبين بضيافة الثاني الثلاثاء في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة، التي تضم أيضاً قرغيزستان ومينامار (في المركزين الرابع والخامس دون نقاط).

مارفيك: سعيد بالأداء والنتيجة

قال الهولندي مارفيك مدرب منتخب الإمارات «أنا سعيد للغاية بالأداء والنتيجة، فقد سيطرنا بنسبة 90% وتصدرنا، ولكن مباراتنا المقبلة أمام تايلاند ستكون مختلفة، وكما تشاهدون فريقنا نصفه جديد بالكامل، واعتمدنا على كوكبة من الشبان».

وتابع: «في الشوط الأول لعبنا ولم نستثمر الفرص وهي تقريباً نفس عدد فرص الشوط الثاني الذي حصلنا فيه على سبع فرص سجلنا منها أربعة أهداف وكان بالإمكان تسجيل المزيد، أنا سعيد أيضاً بانضباط اللاعبين، ليس من الناحية التكتيكية فحسب، بل لم نحصل على أي بطاقة، ولم يتحدث منا أحد لحكم المباراة، وهذا أمر ممتاز، كون الفريق حافظ على الانضباط من كل النواحي، وتوقعت كثيراً من الأمور ونفذها اللاعبون بامتياز».

وعن رأيه بعموري وأحمد خليل قال: «بصفة عامة أنا راض عن جميع اللاعبين، وأحمد خليل وعموري كانا جيدين بعد دخولهما، وكل اللاعبين أدوا أدوارهم بإتقان وبجودة عالية».