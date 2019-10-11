ألمانيا لا تفوز منذ 31 سنة !



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من بعيد وحول تأخره أمام مضيفه الألماني صفر-2 إلى تعادل مثير 2-2 في مباراة دولية ودية على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في دورتموند، ليفشل «المانشافت» مجدداً في الفوز على «التانغو» خلال المباريات الودية على مدى 31 عاماً، حيث يعود آخر فوز لألمانيا إلى عام 1988.

وتقدمت ألمانيا بهدفين في الشوط الأول سجلهما سيرج غنابري (15) وكاي هافيرتس (22)، وردت الأرجنتين بثنائية في الشوط الثاني سجلها البديلان لوكاس ألاريو (66) ولوكاس أريال أوكامبوس (85)، علماً أن جناح نادي إشبيلية كان يخوض مباراته الدولية الأولى بعد تألقه هذا الموسم مع النادي الأندلسي.

وشهدت تشكيلة منتخب ألمانيا عدم ظهور أي لاعب من الفريق الفائز بلقب كأس العالم 2014 في التشكيلة الأساسية، وهذا يحدث لأول مرة منذ أن توج رجال المدرب يواكيم لوف بلقب المونديال على حساب الأرجنتين في الأراضي البرازيلية قبل 5 أعوام.

ولعب الضيوف كذلك في ظل غياب كثير من لاعبيهم الأساسيين، لا سيما القائد ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا، وسيرخيو أغويرو، وغونزالو هيغواين.