أحمد أبوعقيل ظهر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة. ونشر النجم المصرى محمد صلاح، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صور من الغلاف الذى يتصدره الفرعون المصرى، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو. Advertisements تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر كوميس ساخر لزوجة محمد صلاح مستوحي من فيلم الممر في حوار أحمد عز مع الضابط الأسرائليي وهو يقول له" انا مش هقتلك انا هاخد معايا مصر . وظهرت زوجة صلاح باللبس العسكر وبجانبها زوجها بزي الضابط الأسرائليي وهي تقول له "أنا مش هقتلك عشان الموت راحة ليك انا هرجعك المقاولين تاني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من زوجة محمد صلاح بعد "حضن" عارضة الأزياء البرازيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.