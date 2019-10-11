تعادل المغرب وليبيا في مباراة الودية









اسماء السيد - تعادل المنتخب المغربي مع ضيفه الليبي 1-1 الجمعة في مباراة دولية ودية في كرة القدم وهي الثالثة لـ "أسود الأطلس" بقيادة المدرب الفرنسي-البوسني خليل خليلودزيتش.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 20 بهدف جواد الياميق، قبل أن يعادل سند الورفلي النتيجة في الدقيقة 42 من اللقاء الذي يدخل ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون عام 2021.

وكان المغرب يخوض مباراته الثالثة بقيادة خليلودزيتش الذي خلف الفرنسي هيرفيه رونار الذي ترك منصبه بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية على يد منتخب بنين المتواضع بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في تموز/يوليو الماضي.

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واستهل خليلودزيتش مشواره مع "أسود الأطلس" بالتعادل مع بوركينا فاسو 1-1، قبل الفوز على النيجر 1-صفر ثم التعادل الجمعة مع ليبيا التي تبدأ مشوارها في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بمواجهة صعبة مع تونس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما يلعب المغرب مع موريتانيا في اليوم ذاته.

ووقع المغرب الذي يخوض الثلاثاء لقاء وديا آخر ضد الغابون، في المجموعة الخامسة الى جانب جمهورية إفريقيا الوسطى، بوروندي وموريتانيا، فيما يلعب المنتخب الليبي في المجموعة العاشرة مع تونس، تنزانيا وغينيا الاستوائية.

ملخص المباراة: