الجزيرة الإماراتي يقيل مدربه ستربيل









اسماء السيد - أعلن نادي الجزيرة الاماراتي لكرة القدم الجمعة اقالة مدربه الهولندي يورغن ستريبل، بعد أربعة أشهر من تسلمه مهامه وبعد مرور ثلاث مراحل في الدوري، على خلفية تردي نتائج الفريق.

واشار الجزيرة في بيان عبر موقعه الرسمي في تويتر إلى تخليه عن ستريبل (50 عاما)، من دون تحديد خلفا له.

واشارت الصحف الاماراتية إلى إمكانية تعاقد نادي العاصمة أبوظبي مع مواطن ستربيل، مارسيل كايزر مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي استقال بدوره من مهامه بعدما كان انضم الى الفريق في آب/ أغسطس 2018، علماً أنه سبق له أن اشرف على النادي الاماراتي في تجربة اولى عام 2018.

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وتأتي اقالة ستربيل عقب النتائج السيئة للجزيرة الذي يحتل المركز السابع في الدوري المحلي برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، رغم انه كان الاكثر انفاقا في سوق الانتقالات هذا الموسم بضمه العديد من اللاعبين المميزين، في مقدمتهم عمر عبدالرحمن "عموري".

وكان الجزيرة خسر أمام بني ياس 3-4 في الجولة الثالثة، وهي الثانية له منذ بداية الموسم الحالي.

وبات ستربيل ثالث مدرب يُقال في الدوري بعدما كان الاتحاد كلباء تخلى عن جهود مدربه الايطالي فابيو فيفياني، فيما أقال النصر مديره الفني البرازيلي كايو زاناردي.