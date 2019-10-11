شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى رابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار رابع جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 على صعيد المجموعات الأربعة . وشهدت المجموعة الأولى فوز كلا من ، المنيا على ألعاب دمنهور 3/2 وطلائع الجيش على بنى سويف 3/0 والاتحاد السكندرى على طنطا 3/0 .

كما شهدت هذه الجولة فوز كلا من الزمالك على الداخلية 3/1 وسبورتنج على الشمس 3 /1 . Advertisements اما المجموعة الرابعة فشهدت فوز كلا الأهلى على الشرقية للدخان 3/1 والطيران على هليوبوليس 3/1 . وانطلقت مسابقة دورى الطائرة بدون اللاعبين الدوليين على مدار الجولات الأربعة نظرا لمشاركة المنتخب فى كأس العالم المقام حاليا فى اليابان .

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