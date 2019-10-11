شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يختتم معسكره الأخير غدا بمباراة ودية أمام المصرى القاهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم المنتخب الوطني للكرة النسائية معسكره غدا السبت وهو المعسكر الثالث على التوالي بخوض أول مباراة ودية له منذ تجمعه تحت قيادة مديره الفني الجديد حسين عبد اللطيف ، حيث يلتقي فريق المصرى القاهرى بملعب فندق الاقامة في الثالثة عصرا.

واستقر المدير الفني علي القوام الأساسي للفريق بعدما تم تجربة أكثر من مائتي لاعبة في ظل متابعة متواصلة من الدكتورة سحر عبد الحق المشرف العام علي اللعبة التي حرصت علي حضور مران اليوم رغم عودتها من الإمارات صباحا حيث ترأست بعثة منتخب الصالات.



ووقع الاختيار علي 27 لاعبة من بينهن خمسة حراس مرمي وهن: مني رفعت وندي عماد ومنار السيد وهنا وجيه ودانا ندي ومروة طلعت وندي الغريب واسراء فرج وهاجر رمضان وايمان حسن وريان خالد وهايدي جابر وبسمة محمد و امل ناصر وشروق ابراهيم وهدي شكري وليلي شريف ونادين غازي ويارا ياسر وامنية عاطف وهاجر احمد و سيلينا صاروفيم وفرح سمير وحبية خالد والهام هاني وامنية مصطفي ولوجين الانجباوي.



ويدخل الفريق معسكرا مغلقا في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل يتخلله اداء مباراة ودية أمام أحد المنتخبات التى لم تتحدد حتى الأن.