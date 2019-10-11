شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتعادل مع جنوب أفريقيا 1-1 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب مع نظيره جنوب إفريقيا اليوم بهدفٍ لمثله في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتى أستظافها ستاد الاسماعيلية .

وسجل أحمد ياسر ريان مهاجم منتخب مصر الهدف الوحيد للفراعنة في الدقيقة العاشرة في حين أدركت جنوب إفريقيا التعادل في أخر 5 دقائق من ركلة جزاء أحرزها لوثر سينج.

وأدار محمد معروف المباراة وعاونه أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

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بدأ منتخب مصر الاوليمبي المباراة بتشكيل يضم كل من ، عمرصلاح فى حراسة المرمى، ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام و أحمد ايمن وغنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر وناصر منسى.

وكان منتخب مصر الاوليمبي قد بدأ معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا لمباراتىّ جنوب افريقيا الوديتين، هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.