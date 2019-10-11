شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يفوز علي الزمالك والأهلي يهزم سبورتنج في انطلاق دوري سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الجمعة ، منافسات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .
وشهدت الجولة الأولى فوز كلا من ، الأهلى على سبورتنج 3/0 و الطيران على المقاولون 3/1 و هليوبوليس على سموحة 3/0 وأصحاب الجياد على الجزيرة 3/0 والصيد على الزمالك 3/1 .
بينما تقام الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل ، بلقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الصيد و الزمالك مع أصحاب الجياد والجزيرة مع هليوبوليس وسموحة مع الزهور والشمس مع المقاولون والطيران مع الأهلى.
فيما تقام الجولة الثالثة يوم 18 أكتوبر الجارى بمواجهات بين كلا من ،الطيران مع سبورتنج والاهلى مع الشمس و المقاولون مع سموحة والزهور مع الجزيرة هليوبوليس مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الصيد.
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