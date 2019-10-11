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لاعب الأهلى ينتقل الى الدورى الفلسطينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم نادي الصداقة الفلسطيني ، اليوم الجمعة  لاعب الأهلي محمود سلمي بعقد يمتد حتي نهاية الموسم الحالي ووقع اللاعب الفلسطيني "22 عاما" على عقد الانتقال للصداقة  في مقر النادي بحضور والده وأعضاء مجلس الإدارة.

ومن المقرر قيده رسميا في فترة الانتقالات الشتوية مع بداية يناير المقبل حتى يتسنى له اللعب مع الفريق في مرحلة الإياب بالدوري الممتاز.

وبدأ سلمي مسيرته الكروية في صفوف الوفاق، ثم انتقل إلى اتحاد الشجاعية، حيث لمع نجمه، ثم وقع عقدا مع الأهلي المصري العام الماضي.

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لكن إلغاء بطولة الشباب في مصر لمواليد 1997، دفعه لمغادرة القلعة الحمراء.

 


 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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