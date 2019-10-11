شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والمقاولون وتعادل الزمالك أبرز نتائج دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي شهدت فوز الأهلي على وادي دجلة، وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدف لمثله.

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بهذه النتائج واصل نادي الزمالك سيطرته على صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة، برصيد 19 نقطة كما رفع الانتاج الحربي رصيده إلى النقطة 19 أيضا في المركز الثاني بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف انحاز للزمالك، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة.



وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

فوز حرس الحدود تفوق على المصري 3-0

فوز الأهلي علي وادي دجلة 2-0

فوز الإسماعيلي على طنطا 1-0

فوز المقاولون العرب على الجونة 1-0

فوز إنبي على سموحة 1-0

تعادل مصر المقاصة مع الإنتاج الحربي 0-0

تعادل طلائع الجيش مع الزمالك 1-1

تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندري 2-2

وكان إف سي مصر قد حصل على راحة في هذه الجولة.