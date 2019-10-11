حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، السابعة مساء موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا السابعة مساء موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا محاولات لإقامة ودية المنتخب الأولمبى الثانية أمام جنوب أفريقيا باستاد القاهرة إخطار الزمالك بتحديد ملعب السلام لاستضافة مواجهة جينيراسون السنغالى تعرف على موقف مدافع الأهلي من المشاركة فى لقاء الزمالك المنتخب ينهى مرانه الأخير بالقاهرة ويتوجه إلى برج العرب لمواجهة بتسوانا Advertisements الاهلي يكشف تطورات مفاوضات حل أزمة كوليبالي فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلى! محمود البنا حكما للودية الثانية بين المنتخب الأولمبى وجنوب افريقيا الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى فى القمة

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