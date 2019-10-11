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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 10 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 11 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، السابعة مساء موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا

السابعة مساء موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا

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محاولات لإقامة ودية المنتخب الأولمبى الثانية أمام جنوب أفريقيا باستاد القاهرة

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إخطار الزمالك بتحديد ملعب السلام لاستضافة مواجهة جينيراسون السنغالى

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تعرف على موقف مدافع الأهلي من المشاركة فى لقاء الزمالك

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المنتخب ينهى مرانه الأخير بالقاهرة ويتوجه إلى برج العرب لمواجهة بتسوانا

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الاهلي يكشف تطورات مفاوضات حل أزمة كوليبالي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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