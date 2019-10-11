شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جنوب افريقيا يطلب من شوقى غريب الدفع ببديل لمحمد صادق رغم الطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مدرب جنوب افريقيا من شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى المصرى، إشراك لاعب بديل لمحمد صادق فى الشوط الثالث من المباراة الودية بين الفريقين المقامة حاليا باستاد الاسماعيلية، حيث يرغب مدرب جنوب افريقيا فى مواجهة المنتخب المصرى كاملا دون نقص فى اللاعبين.

وحافظ المنتخب الاوليمبى على تقدمه بهدف نظيف سجه أحمد ياسر ريان فى الشوط الأول، وانطلق منذ قليل الشوط الثالث.

وتقام المباراة الودية التجريبية بين منتخب مصر الاوليمبي وجنوب افريقيا على 3 أشواط، كل شوط مدته 30 دقيقة.

Advertisements

بدأ منتخب مصر الاوليمبي المباراة بتشكيل يضم كل من ، عمرصلاح فى حراسة المرمى، ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام و أحمد ايمن وغنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر وناصر منسى.

وبدأ منتخب مصر الاوليمبي معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا لمباراتىّ جنوب افريقيا الوديتين، هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.