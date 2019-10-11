شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يتقدم بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا فى الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ المنتخب الأوليمبى على تقدمه بهدف نظيف على منتخب جنوب أفريقيا "الأولاد" عقب نهاية الشوط الثانى من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الإسماعيلية، وسجل الهدف أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

ودفع منتخب جنوب أفريقيا بتشكيل جديد فى الشوط الثانى، حيث شارك بـ10 لاعبين جدد مع استمرار حارس المرمى فقط، كما أجرى شوقى غريب أكثر من تغيير فى صفوف المنتخب الأوليمبى المصرى.. وشهد الشوط الثانى طرد محمد صادق لاعب منتخب مصر الأوليمبى.

Advertisements

وتقام المباراة الودية التجريبية بين منتخب مصر الاوليمبي وجنوب أفريقيا على 3 أشواط، كل شوط مدته 30 دقيقة.

بدأ المنتخب الأوليمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: عمرصلاح فى حراسة المرمى، ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام وأحمد أيمن وغنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر وناصر منسى.

وبدأ المنتخب الأوليمبى معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا لمباراتىّ جنوب افريقيا الوديتين، هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.