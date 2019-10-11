شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مدافع الأهلي من المشاركة فى لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤمن الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق لن يلحق بمباراة الزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري يوم 19 أكتوبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتعرض محمود متولي لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصري أمام نادي الزمالك ليغيب بعدها عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات التالية محلياً وأفريقياً.

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ورغم أن متولي أوشك على الانتهاء من البرنامج العلاجي إلا أن الجهاز الطبي للأهلي أكد تضاؤل فرص محمود متولي في اللحاق بمباراة القمة المرتقبة.

ويخضع محمود متولي لفحص طبي بعد غد ، الأحد، لمعرفة تطورات استجابته للعلاج الذى خضع له خلال الفترة الماضية وسيُحدد الجهاز الطي موقف اللاعب من التدريبات الجماعية عقب الفحص الطبي وأن كانت الدلائل والمعلومات تُشير إلى أن صعوبة مشاركة اللاعب في لقاء القمة .