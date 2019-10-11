في مباراة من 3 أشواط.. المنتخب الأوليمبي يتعادل أمام جنوب أفريقيا وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعادل المنتخب المصري الأوليمبي أمام منافسه جنوب أفريقيا وديًا بهدف لكل جانب في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

ويستعد المنتخب المصري لمنافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 لاعبًا والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب المصري تقدم بالنتيجة في حلول الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه أحمد ياسر ريان، في المقابل استطاع منتخب جنوب أفريقيا التعادل في الشوط الثاني من ضربة جزاء حيث أقيمت المباراة من ثلاثة أشواط على أن يكون كل شوط مدته نصف ساعة.

Advertisements

وبدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من: عمرصلاح، ومحمود مرعى، وأحمد رمضان، ومحمد عبد السلام، وأحمد أيمن، وغنام محمد، وعمار حمدي، وأحمد حمدي، وعبد الرحمن مجدي، وأحمد ياسر ريان، وناصر منسي.

وكان المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب إفريقيا اتفقا على عدم إذاعة المباراة الأولي تليفزيونيًا لأسباب فنية، علي أن يتم إذاعة اللقاء الثاني بينهما والمحدد له الأحد المقبل علي الهواء مباشرة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأوليمبي يتواجد في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات غانا، والكاميرون، ومالي.