بصورة مع عارضة أزياء.. صلاح يشعل السوشيال ميديا ووكيله يعقب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صورة مع عارضة أزياء برازيلية أليساندرا أمبروسيو حيث ظهر الثنائي على غلاف مجلة GQ.

صاحبة الـ37 عامًا حصلت على جائزة من مجلة " GQ" لتظهر مع صلاح الذي أختير كرجل العام لعام 2019.

صلاح قام بنشر الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع عارضة الأزياء البرازيلية لتشعل هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوّج صلاح برجل العام في الشرق الأوسط من قبل المجلة مساء الإثنين الماضي والتي أقيمت بدبي.

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في المقابل، حرص وكيل أعمال صلاح رامي عباس على التعليق بالصورة التي ظهر عليها "مو" ليكتب عبر صفحته الرسمية "انستجرام" :"حين يلتقي الملك بالملاك".

ولا يتربط صلاح بأي مباريات حالية نظرًا للتوقف الدولي بجانب استبعاده من حسابات المدرب الوطني حسام البدري في مباراة بتسوانا الودية لحصول نجم ليفربول على راحة سلبية قبل الاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن تكون أولى مباريات صلاح بعد نهاية التوقف الدولي أمام الغريم مانشستر يونايتد في لقاء سيقام يوم الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد" ضمن قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من خلال الفوز في أول 8 جولات، في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط.