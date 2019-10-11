رسميًا.. إقالة مدرب الجزيرة قبل مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الجزيرة إقالة مدربه الهولندي يورجن ستريبل من قيادة الفريق بعد فترة قصيرة من بداية الدوري الإماراتي.

صفحة الجزيرة عبر "تويتر" قالت :"تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن إنهاء تعاقدها مع مدرب الفريق الأول الهولندي يورجن ستريبل".

ويحتل الجزيرة بعد مرور ثلاث جولات من بداية الدوري المركز السابع برصيد أربع نقاط، حيث يتصدر الشارقة بطل الدوري في الموسم الماضي الترتيب بالعلامة الكاملة.

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ومن المقرر أن يلعب الجزيرة أمام فريق الإسماعيلي في دور الـ16 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأبطال" حيث ستقام المباراة الأولى في الإسماعيلية وتحديدًا في 23 من الشهر الجاري.

وكان الجزيرة تخطى فريق النصر العماني بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، صعد الإسماعيلي لنفس الدوري بالفوز على فريق أهلي بنغازي الليبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.