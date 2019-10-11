المنتخب الأولمبي يتعادل مع جنوب أفريقيا وديًا

تعادل المنتخب الأوليمبي مع جنوب أفريقيا وديًا بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم بملعب ستاد الإسماعيلية استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 . لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 . وتقدم المنتخب عن طريق أحمد ياسر ريان قبل أن يتعادل جنوب أفريقيا من ركلة جزاء، كما أهدر منتخب الأولاد ركلة أخرى . أن يتعادل جنوب أفريقيا من ركلة جزاء، كما أهدر منتخب الأولاد ركلة أخرى . وأشرك الجهازا لفني للمنتخب جميع لاعبيه باستثناء الثنائي رمضان صبحي وأكرم توفيق فقط .

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