علمت "الوفد"، أن مدرب منتخب جنوب أفريقيا، طلب من شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي، إشراك لاعب بديل لـ محمد صادق لاعب الفراعنة . بديل لـ محمد صادق لاعب الفراعنة . وحصل محمد صادق على إنذارين ثم كارت أحمر، خلال الشوطين من الأشواط الثلاثة بحسب اتفاق الجهازين الفنيين، حيث تبلغ مدة كل شوط 30 دقيقة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب جنوب أفريقيا يطالب شوقي غريب بإشراك لاعب بدلًا من محمد صادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.