شوقي غريب يُعنف إمام عاشور في ودية المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا

عنّف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إمام عاشور لاعب الفريق على فرديته الزائدة في ودية جنوب أفريقيا. فرديته الزائدة في ودية جنوب أفريقيا. وانفعل غريب على عاشور لاحتفاظه بالكرة مدة طويلة في إحدى الكرات، حيث طالبة باللعب الجماعي مع زملائه بالفريق.

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