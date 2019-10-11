المنتخب يحافظ على تقدمه أمام جنوب أفريقيا .. وطرد محمد صادق

حافظ منتخب مصر الأوليمبي على تقدمه أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد بعد نهاية الشوط الثاني بين الفريقين بملعب الإسماعيلية. نهاية الشوط الثاني بين الفريقين بملعب الإسماعيلية. وشهدت المباراة طرد محمد صادق لاعب المنتخب بعد حصوله على إنذارين خلال الشوطين. ويتبقى الشوط الثالث لمدة 30 دقيقة بين المنتخبين.

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