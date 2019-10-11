عصام عبد الفتاح مشرفًا على دورة المحاضرين في مصر

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عصام عبد الفتاح، ليكون مشرفًا على دورة المحاضرين المقرر إقامتها خلال الشهر الجاري . دورة المحاضرين المقرر إقامتها خلال الشهر الجاري . وتقام الدورة في مصر خلال الفترة من 15 لـ20 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة الدورات التي يقيمها الفيفا للحكام والمحاضرين الفترة الأخيرة .

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