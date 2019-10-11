تعرف علي مراكز الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تصنيف "فوتبول ورلد رانكينج"

احتل النادي الأهلي المركز الـ39 عالميا في تصنيف "فوتبول ورلد رانكينج" غير الرسمي متقدماً على أندية عريقة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وجاء الزمالك في المركز 93 في القائمة ضمن أفضل 100 نادي هذا الأسبوع .
موقع كلوب ورلد رانكينج" يصدر تصنيفاً أسبوعياً للأندية بناءً على نتائجهم التراكمية في آخر 52 أسبوعاً قبل تحويلها إلى نقاط لحسابالتصنيف العالمي لكل أندية العالم .
وجاء احتلال النادي الأهلي المركز الـ39عالميا برصيد 7299 نقطة، وكان العملاق المصري قد سجل المركز رقم 23 عالمياً في شهر يونيو 2017 كأفضل مركز له في التصنيف على الإطلاق .
بينما احتل الزمالك المركز الثاني بين أندية مصر في أول 100نادي على العالم، باحتلال المركز 93 برصيد 5238 نقطة، لكن الأبيض يحتفظ بالرقم المصري الأفضل في التصنيف حيث احتل المركز 15 في شهر مارس 2017.
وجاء الإسماعيلي في المركز 183 برصيد 3612 نقطة، ثم المقاولون في المركز 193 برصيد 3488 نقطة، وأخيراً المصري في المركز 215 برصيد 3220 نقطة.
وفيما يلي تصنيف أول عشرة أندية على مستوى العالم:
1 برشلونة
2 ليفربول
3 ريفر بليت
4 مانشستر سيتي
5 فالنسيا
7 بوكا جونيورز
8 أتلتيكو باراناينسي
9 بالميراس
10 تشيلسي
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