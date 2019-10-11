اخبار الرياضه

المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا يعودان إلى القاهرة اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تقرر عودة المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا من الإسماعيلية إلى القاهرة عقب ودية الفريقين اليوم

الجمعة .

ويعود المنتخبان إلى القاهرة استعدادًا لخوض ودية ثانية

بعد غدٍ الأحد استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

ووقع منتخب مصر الأوليمبي في مجموعة تضم الكاميرون وغانا ومالي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا يعودان إلى القاهرة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا