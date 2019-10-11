تقرر عودة المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا من الإسماعيلية إلى القاهرة عقب ودية الفريقين اليوم الجمعة . الجمعة . ويعود المنتخبان إلى القاهرة استعدادًا لخوض ودية ثانية بعد غدٍ الأحد استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. بعد غدٍ الأحد استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. ووقع منتخب مصر الأوليمبي في مجموعة تضم الكاميرون وغانا ومالي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا يعودان إلى القاهرة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.