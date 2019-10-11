اتحاد الكرة يكشف ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

كشف مصدر مسئول في اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن الملعب الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 24 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال المصدر، إن ستاد السلام هو الأقرب لاستضافة المباراة المرتقبة بين الفريقين وفقًا لرغبة الجهات الأمنية، موضحًا أن الأمن هو المسئول عن تحديد أعداد الجماهير.

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