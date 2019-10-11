رسميًا.. الجزيرة الإماراتي يقيل مدربه قبل مواجهة الإسماعيلي

اعلن نادي الجزيرة الاماراتي إقالة مدربه الهولندي يورجن ستريبل من قيادة الفريق بعد فترة قصيرة من بداية الدوري الإماراتي. حيث اعلن النادي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي توتير قائلا" تعلن شركة الجزيرة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن إنهاء تعاقدها مع مدرب الفريق الاول الهولندي يورغن ستريبل، وتتقدم الشركة بالشكر ليورغن على ما قدمه للفريق وتتمنى له كل التوفيق. وجاء قرار الاقالة بسبب حصد الفريق أربع نقاط، يحتل المركز السابع بها Advertisements والجدير بالذكر أن يلعب الجزيرة أمام فريق الإسماعيلي في دور الـ16 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأبطال" حيث ستقام المباراة الأولى في الإسماعيلية وتحديدًا في 23 من الشهر الجاري.

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