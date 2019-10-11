سلة سموحة بنين 2010 الأزرق يفوز على الاتحاد السكندري

واصل فريق كرة السلة بنادي سموحة 2010 الأزرق بنين بقيادة الكابتن أحمد ماجدي انتصاراته في إطار مباريات دوري الميني والميكرو وحقق فوزه الثاني علي التوالي وتغلب علي نظيره الاتحاد السكندري الأخضر بعد لقاء قوي من نجوم سموحة المتألقين وإدارة رائعة للجهاز الفني.

وكان الفريق قد استهل مبارياته بتحقيق الفوز علي نظيره سبورتنج الأزرق.

وتضم قائمة الفريق النجوم: أدهم رامى محمد ويحيى زكريا رمضان ويوسف محمد حبشى ومازن محمد محمود ومحمد ابراهيم السيد ومحمود عمر عمر وعمر محمد ابراهيم وعمرو محمد فايز وسيف مصطفى شريف واياد طارق محمد وساجد محمد جلال ومصطفى ماجد مصطفى وادم احمد محمد ويحيى احمد محمد وادم محمد عز الرجال وعمر عماد الدين فاروق وعلى محمد على ويوسف احمد الفاوى وادم حسام محمد ويحيى محمد ممدوح.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أحمد ماجدي مدرب تحت إشراف الكابتن خالد حاتم المدير الفني لقطاع الميني والميكرو والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الاداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن أيمن المطراوي المدير الفني لجهاز كرة السلة. الأزرق.وتضم قائمة الفريق النجوم: أدهم رامى محمد ويحيى زكريا رمضان ويوسف محمد حبشى ومازن محمد محمود ومحمد ابراهيم السيد ومحمود عمر عمر وعمر محمد ابراهيم وعمرو محمد فايز وسيف مصطفى شريف واياد طارق محمد وساجد محمد جلال ومصطفى ماجد مصطفى وادم احمد محمد ويحيى احمد محمد وادم محمد عز الرجال وعمر عماد الدين فاروق وعلى محمد على ويوسف احمد الفاوى وادم حسام محمد ويحيى محمد ممدوح.بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أحمد ماجدي مدرب تحت إشراف الكابتن خالد حاتم المدير الفني لقطاع الميني والميكرو والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الاداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن أيمن المطراوي المدير الفني لجهاز كرة السلة.

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