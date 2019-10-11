أبو تريكة: محمد صلاح “هرم مُتحرك”

تغزل أسطورة الكرة المصرية “محمد أبو تريكة” في مواطنه محمد صلاح، واصفًا إياه بالهرم المتحرك، أثناء تواجده في الأردن هذا الأسبوع للمشاركة في مهرجان اعتزال نجم منتخب فلسطين “فادي لافي أبو لطيفة” الذي مَثل قطبي الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي بالإضافة لثلاثة أندية أخرى “شباب الأردن في الزرقا والجزيرة عمان”.

ورفض أبو تريكة وضعه في مقارنة مع محمد صلاح الذي حقق نجاحات فائقة على الصعيد العالمي، بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي عامي 2018 و2019، وقيادة ليفربول نحو معانقة الكأس ذات الأذنين “دوري أبطال أوروبا”.

وقال محلل قنوات بي إن سبورتس القطرية “صلاح لا يُقارن كي نكون مُنصفين، فقد صنع تاريخًا يصعب على أي لاعب تكراره من لاعبي مصر“.

وأوضح “لدينا في مصر هرم ثابت، وهرم آخر متحرك، محمد صلاح هو الهرم المتحرك، ولا يزال أمامه الكثير كي يُضيف إلى مسيرته الكروية المميزة”.

ورغم محاولة مذيعة قناة الرؤيا تمجيد أبو تريكة بقولها “أنت هرم ثابت والجمهور يعشقك”، إلا أن أبو تريكة واصل تغزله في محمد صلاح، واصفًا إياه بالماركة العالمية.

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وحل محمد صلاح ثانيًا خلف لوكا مودريتش في سباق الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم عام 2018، وأدرج اسمه كذلك في قائمة أفضل 10 لاعبين حول العالم عام 2019، وهذا ما لم يفعله أي لاعب عربي تخرج من ناد محلي في الوطن العربي.

وتابع أبو تريكة حديثه “أعتز بحب الجمهور، ولكن محمد صلاح ماركة عالمية، خرج من المحلية والوطن العربي إلى العالمية، لو قلت لأي شخص: مصر، سيقول لك: صلاح. لهذا من الصعب مقارنة صلاح بأي لاعب من الماضي أو في المستقبل بسبب إنجازاته العالمية وما حققه خلال مشواره”.

وختم أبو تريكة في هذا الصدد “كان أهم هدف خلال مسيرتي هو التأهل إلى كأس العالم، ولم أنجح في تحقيقه، لكن صلاح استطاع مع الجيل الحالي الترشح إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، ويمكنه قيادة مصر إلى التأهل من جديد، وطالما مصر تأهلت فكأنني تأهلت”.

تجدر الإشارة إلى أن أبو تريكة قاد الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا خمس مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وساعد مصر على التتويج بلقبين لكأس أمم أفريقيا عامي 2006 و2008.