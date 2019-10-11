مؤمن زكريا “نجم السهرة” مُشتاق لتعذيب الزمالك!

خطف جناح النادي الأهلي “مؤمن زكريا” الأضواء في حفل تسليم درع الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018 رغم مساهمته البسيطة في هذا التتويج الصعب، حيث غاب عن جميع أحداث النصف الثاني من الموسم بداعي الإصابة.

وكشف مؤمن زكريا بعد الحفل عن اشتياقه للعب أمام الزمالك أكثر من أي شيء آخر، وذلك خلال رده المقتضب على سؤال من مراسل قناة “تايم سبورتس”.

وتلقى صاحب الـ 31 عامًا دعوة خاصة من رئيس الأهلي “محمود الخطيب” لحضور الحفل الصاخب الذي أقيم في فندق الماريوت وسط العاصمة القاهرة، وحضره جميع لاعبي الفريق وعدد من نجوم الأهلي السابقين في مقدمتهم “مصطفى عبده”.

وقال مؤمن زكريا لقناة تايم سبورتس “أتطلع للتواجد مع الفريق في الفترة القادمة. مباراة الزمالك اقتربت، يوم 19 أكتوبر الحالي؟ أفتقد اللعب مع الأهلي في مباريات القمة. سأبذل قصارى جهدي في التدريبات من أجل العودة لأكون مع الفريق قريبًا”.

وأضاف “أود أن أشكر جمهور الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري، بالإضافة طبعًا إلى جمهور المصري البورسعيدي على دعمهم لي”.

وحرص محمود الخطيب على إلتقاط الصور التذكارية مع مؤمن زكريا لمؤازرته ولرفع روحه المعنوية كي يعود أقوى مما كان.

أما لاعبو الأهلي فقاموا بالاحتفال على طريقة مؤمن زكريا لحظة تسلمهم لدرع الدوري المصري في حضور زميلهم الذي يحارب من أجل التعافي في أقرب وقت.

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مُعذب الزمالك

يُعد مؤمن زكريا اللاعب الأفضل في معظم مباريات القمة التي لعبت على مدار الخمس سنوات الماضية، فدائمًا ما يُعذب الزمالك ويحتفل بأهدافه أمامه، متناسيًا الفترة القصيرة التي مثله فيها عقب رحيله عن النادي المصري البورسعيدي.

وسجل مؤمن زكريا ثنائية في مرمى الزمالك بمباراة الجولة الـ 37 من الدوري المصري الممتاز موسم 2015/2014، وبعد عدة أشهر سجل هدفًا في فوز الأهلي أمام الزمالك على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين بحساب كأس السوبر المصري.

وعاد ليُسجل في الجولة الـ 17 من الدوري المصري بموسم 2017/2016 عندما فاز الأهلي بهدفين دون رد على ملعب بتروسبورت.

كما أحرز هدفًا مُبكرًا بعد 3 دقائق في بداية مباراة الجولة الـ 17 من الدوري المصري عن موسم 2018/2017.

وسجل مؤمن للمرة الأخيرة في الدوري المصري يوم 17 ديسمبر 2018، حين فاز الأهلي على النجوم 2-0.

ويُعد لقب الدوري الموسم الماضي ضمن سجل ألقاب “مؤمن زكريا”، لسابق مشاركته في خمس مباريات خلال النصف الأول من الموسم قبل رحيله إلى نادي أحد السعودي في الميركاتو الشتوي 2019.

وخرج مؤمن من قائمة الأهلي هذا الموسم بسبب الإصابة.