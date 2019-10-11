رياضة | أزمة طاحنة بين زيدان وبيريز بسبب الصفقة الملعونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة طاحنة بين زيدان وبيريز بسبب الصفقة الملعونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية، أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، قد دخل في صدام قوي مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورتينيو بيريز.

ويرغب بيريز في حصول ريال مدريد على خدمات لاعب خط وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في حين يرفض زيدان هذا الأمر ويفضل التوقيع مع بول بوجبا في مركز لاعب خط الوسط.

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وقال برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المتوج بثلاث ألقاب دوري أبطال، لا يريد ضم إريكسن، رغم اهتمام وتحرك النادي الملكي لحسم الصفقة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل إنتهاء عقد اللاعب مع نادي الإنجليزي في الصيف المقبل، وهو ما يجعله قادر على التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وربما سيحاول ريال مدريد إقناع توتنهام بالتنازل عن خدمات إريكسن في الشتاء المقبل مقابل الحصول على 20 مليون يورو، بدلًا من رحيل اللاعب بشكل مجاني في صيف عام 2020.

ولكن تبقى العقبة الوحيدة في طريق مفاوضات فلورتنينو بيريز مع إريكسن هو رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في إستقدام مواطنه بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي ليكون هو اللاعب الأساسي في خط وسط ريال مدريد، حيث يرى زيدان أن بوجبا قادر على القيام ببعض الأمور التي لا تسطيع إريكسن القيام بها مع الفريق الملكي.