رياضة | 4 لاعبين مرشحون لخلافة سواريز في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 لاعبين مرشحون لخلافة سواريز في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونه يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة، ويفاضل بين مجموعة من المهاجمين المميزين للتعاقد مع أحدهما.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي برشلونة، بدأت تتحرك من أجل حسم صفقه مدوية لتدعيم مركز خط الهجوم بالفريق الكتالوني ولخلافة الأوروجواياني لويس سواريز والذي تقدم عمره حيث بلغ عامه الـ32، وبات قاب قوسين أو أدني من الرحيل عن "كامب نو" أو اعتزال كرة القدم.

ووضع نادي برشلونة معيار هام لإختيار مهاجمه الجديد، حيث حدد عمر المهاجم القادم بين 20 - 26 عامًا، حيث يرغب في الحصول على لاعب صغير السن، يستطيع العطاء مع الفريق الكتالوني عدة سنوات قادمة.

ويفاضل نادي برشلونة بين عدة مهاجمين للتعاقد مع أحدهما لقيادة هجوم الفريق بالمرحلة القادمة هم، لوتارو مارتينيز، مهاجم انتر ميلان، ودنيايل مالين، ورافائيل لياو، وفيكور أوسيمين.