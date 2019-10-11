رياضة | استبعاد بيريز من معسكر إسبانيا ودخول فاتي بدلا منه لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد بيريز من معسكر إسبانيا ودخول فاتي بدلا منه لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة 11 أكتوبر أنه تم استبعاد كارليس بيريز لاعب نادي برشلونة والمنتخب رسميا من قائمة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.

سبب استبعاد كارليس بيريز المنتخب

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان رسمي أنه تم استبعاد كارليس بيريز من معسكر المنتخب بسبب معانته من مشاكل في العضلات ولن يستطع المشاركة في المباريات.

استدعاء فاتي بدلا من بيريز

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وذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم استدعاء إنسو فاتي نجم نادي برشلونة الشاب إلى قائمة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما ليكون بديلا لبيريز صديقه بالفريق وسينضم إلى المعسكر غدا السبت استعدادا لمواجهة الجبل الأسود ضد إسبانيا في تصفيات يورو 2021.

هل سيشارك فاتي مع برشلونة في الكلاسيكو

ولن تؤثر مشاركة فاتي مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما على تواجده مع نادي برشلونة في مواجهة الكلاسيكو ضد نادي ريال مدريد بالدوري الإسباني.

موعد مبارة برشلونة وريال مدريد

وستلعب مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.