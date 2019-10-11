رياضة | مودريتش الخطر الأكبر على برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش الخطر الأكبر على برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني هو الخطر الأكبر على فريق برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو القادمة والتي ستقام في الكامب نو يوم 26 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

‏وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، إن مودريتش يستعيد الأحاسيس الإيجابية قبل زيارة الكامب نو، حيث سجل مع ريال مدريد في مرمى غرناطة، ويوم امس مع كرواتيا في مرمى منتخب المجر.

حيث سيكون لاعب الوسط الكرواتي في افضل مستوياته هذا الموسم قبل مواجهة البارسا يوم 26 اكتوبر في الليجا.

وبدأ مودريتش هذا الموسم بشكل سيئ مع ريال مدريد، وكان زين الدين زيدان لا يعتمد عليه بشكل أساسي في مركز خط الوسط بعد تراجع مستواه.

يذكر أن مودريتش قد نجح في الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم خلال موسم 2018.