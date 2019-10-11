رياضة | رئيس نادي إنبي يعلن تشكيل قطاع كرة القدم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي إنبي يعلن تشكيل قطاع كرة القدم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع زكريا السيد رئيس نادي إنبي تشكيل قطاع الكرة الجديد للفريق، وذلك في أول جلسة له مع أعضاء المجلس.

وقرر مجلس إدارة إنبي الجديد، تفويض رئيس النادي المحاسب زكريا السيد بالإشراف علي قطاع كرة القدم، مع تفعيل لجنة اللعبة بعضوية مصطفى الأمير وعبد الناصر محمد وإمام محمدين وخالد متولي.

وكلف إنبي، مصطفى النادي ومحمد غرابة بالإشراف على قطاع الناشئين والبراعم لكرة القدم، فيما أسند لعصام زيدان اللجنة الإعلامية والموقع الإليكتروني.

وبموجب قرار مجلس الإدارة، ترأس شريف أبو الغيط لجنة التسويق، وأحمد نبيل لتنس الطاولة وعمرو ماجد للكرة الخماسية، موضحا أن باقي التكليفات عن الأنشطه الأخرى ومقر النادي ستستكمل بالاجتماع القادم.

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من ناحية أخرى تمسك مسؤولو فريق انبي بعلي ماهر المدير الفني، وذلك عقب اخفاقه في اول ثلاثة اختبارات بالدوري هذا الموسم.

حيث افتتح انبي مباريات بالهزيمة امام بيراميدز برباعية، ثم التعادل مع طلائع الجيش، واخيرا الهزيمة امام سموحة بهدفين لهدف.

ليحصد انبي نقطة وحيدة حصيلة ثلاثة مباريات يتذيل بهم جدول الترتيب.

من ناحية اخرى قرر مسؤولو فريق انبي معاقبة اللاعبين كما تنص اللائحة وذلك عن طريق خصم بعض المستحقات.