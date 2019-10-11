رياضة | الإسماعيلي يتعادل مع المنصورة استعدادا لمواجهة الحرس بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يتعادل مع المنصورة استعدادا لمواجهة الحرس بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الإسماعيلى مع منافسه المنصورة بهدفين لكل فريق فى الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، على ستاد الإسماعيلية الرئيسى.

هدفا الإسماعيلى سجلهما كل من محمد حمدى زكى ومحمود دونجا فيما سجل للمنصورة وليد عطية وعبد السميع حسانين.

بدأ الفريق بتشكيل ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى

خط الدفاع .. محمد عمار – أحمد فتحى “كاستيلو” – نادر رمضان – محمد الضرف.

خط الوسط .. محمد بيومى – محمد مخلوف.

أمامهم .. خليل نيمار – مدحت فقوسة – مصطفى فارس.

خط الهجوم .. حازم مرسى.

ويستعد الدراويش لملاقاة حرس الحدود في رابع جولات الدورى المحلى بعد تأجيل لقاء طنطا لنوفمبر المقبل.