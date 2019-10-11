رياضة | حمدالله يتهم رينارد بإبعاده عن المنتخب المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدالله يتهم رينارد بإبعاده عن المنتخب المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، هجوما حادا على الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، بسبب إبعاده عن منتخب بلاده.

واتهم حمدالله المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، بأنه السبب في أزمته الأخيرة مع أسود الأطلس، والتي ابتعد بسببها عن المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بمصر مؤخرا.

وقال حمد الله في حديثه لـ"راديو مارس" المغربي: "لم أتمرد أبداً على منتخب بلادي، صحيح كانت هناك خلافات مع بعض اللاعبين لكنني تجاوزتها سريعاً، وبقت المشكلة الرئيسية مع الفرنسي رينارد".

وأكمل مهاجم النصر تصريحاته متهماً المدرب الفرنسي، بأنه عامله بشكل سيء للغاية وغير احترافي، لذلك كان السبب الرئيسي وراء مغادرته معسكر منتخب المغرب قبل بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

وحول الأزمة الأخيرة مع المدرب الجديد خليليوزيتش، أشار حمد الله إلى أن سوء فهم بسيط حدث أثناء الاتصال الأخير مع مصطفى حجي المدرب المساعد، لذلك فإنه يرحب بالعودة إلى منتخب بلاده خلال الفترة القادمة إذا استدعوه من جديد.

من جانب أوضح مصطفى حجي مساعد المدير الفني لمنتخب المغرب حقيقة تواصله مع عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، من أجل الانضمام إلى معسكر أسود أطلس.

وكان حمد الله قد نفى رفضه استدعاء المنتخب، مؤكدا عدم وجود تواصل الجهاز الفني أو اتحاد الكرة المغربي معه من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب.

وقال حجي في تصريحات إذاعية إلى "راديو مارس": "تواصلت مع حمد الله كثرا، وفي العديد من المرات لم يكن يجيب على الهاتف".

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وأضاف: "خلال آخر اتصال معه، أكدت له اهتمام خاليلوزيتش به، وأنه من ضمن اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم مستقبلا بشرط أن يتطور ويستعيد مستواه التهديفي الذي كان عليه في الموسم الماضي".

وكان حمد الله قد حصد لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدف في الموسم الماضي، عكس الحالي الذي سجل خلاله هدفا وحيدا رغم مرور 8 جولات.

وتابع: "حمد الله أخبرني بعدم جاهزيته لانضمام لمعسكر المنتخب لأنه مستاء بسبب تجاهل اختياره في القائمة الأولى للمنتخب المغربي التي واجهت بوركينافاسو والنيجر وديا والقائمة الحالية المختارة لودية ليبيا".

وأكمل: "وأخر اتصال كان معي المدرب خليلوزيتش، وقلت لحمد الله أن يضع صفحة الماضي خلف ظهره، وأن يواصل العمل ويتخلص ذهنيا من رواسب الأمس القريب، إلا أنه فاجأني بقوله إنه يرفض مستقبلا أي دعوة سيتلقاها لتمثيل الأسود".

وأوضح: "اللاعب أخبرني أنه ليس جاهزا لتلبية أي دعوة، لأن لديه بعض المشاكل، متمنيا حظا سعيدا وموفقا للمنتخب في بقية المشوار".

وانهى مساعد المدرب حديثه قائلا: "أتمنى أن ننتهي من هذه القصة سريعا، يوجد النصيري وعليوي وهم متألقين حاليا، إضافة لعناصر أخرى، وشخصيا مللت الحديث عن هذا الموضوع وإقحامي كل مرة في الجدل المثار بشأنه".

يذكر أن حمد الله كان قد غادر معسكر المغرب، قبيل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، وأعلن اتحاد الكرة، عن معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الظهر، لينفي مهاجم النصر تعرضه لإصابة من خلال فيديو تم نشره أثناء قيامه بتدريبات شاقة يستحيل أن يقوم بها أي لاعب مصاب، موضحا أن تصرفه جاء عل خلفية مشاحنات حدثت بينه وبين بعض اللاعبين في المعسكر.

وكان حمد الله قد توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدف في الموسم الماضي، في حين سجل خلال الموسم الحال هدفا وحيدا رغم مرور 8 جولات.