رياضة | فيلايني يكشف عن كارثة داخل مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيلايني يكشف عن كارثة داخل مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب البلجيكي مروان فيلايني لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق عن كارثة داخل النادي الإنجليزي والذي رحل عن صفوفه في الفترة الماضية.

وقال مروان فيلايني في تصريحات صحفية عن لاعبي مانشستر يونايتد : ”بعضهم يذهب مباشرة إلى غرفة تغيير الملابس بعد المباريات ومباشرة يفتحون مواقع التواصل الإجتماعي وهذا أمرٌ خاطئ للغاية".

وأضاف : "‏عندما تتطلع إلى بناء نادٍ فأنت تحتاج إلى الوقت، لا تغيّر المدرب كل عامين أو عام، ومانشستر يونايتد يطرد المدرب إذا لم يبلي بلاءً حسنًا خلال 4-5 مباريات فقط".

وتابع : ”مورينيو في موسمه الأول قدم أداءً رائعًا، لقد حسّن الفريق وحقق الألقاب، والموسم الثاني كان أكثر صعوبة، لكنه حاول كما تعلمون، وفعل ما بوسعه لمساعدة الفريق، بعد ذلك قرروا إقالته".

وواصل : ”لقد أحضروا واحد من أفضل المدربين في العالم، وهو جوزيه مورينيو، وأرادوا بناء فريق، لكنهم أقالوه بناء فريق في ذلك الوقت ليس بالأمر السهل، فأنت بحاجة إلى أكثر من عامين".