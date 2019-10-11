رياضة | نجم برشلونة السابق يطالب إدارة البرسا بمعاقبة هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق يطالب إدارة البرسا بمعاقبة هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو، والذي سبق له اللعب لنادي برشلونة، أن تتم معاقبة الفرنسي عثمان ديمبيلي من قبل النادي بسبب "عدم انضباطه".



وقال ريفالدو في تصريحات لشركة بيتفير للمراهنات: "من المهم أن يمتلك النادي آليات داخلية لمعاقبة لاعبيه على مثل هذه المواقف الخرقاء".

وسيغيب ديمبيلي عن المبارتين القادمتين لـ"البلاوغرانا"، ومن بينها مباراة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، بعد صياحه في وجه الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز قائلاً له "سيء للغاية، سيء للغاية".

وعلّق اللاعب البرازيلي السابق على هذا الموقف قائلاً إن اللاعب يجب أن يسيطر على مشاعره وإنه على الرغم من التوتر الكبير الذي شهده اللقاء إلا أن هذا التصرف "غير مقبول".