رياضة | عاجل.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات النيجيري جونيور أجايي، رافضا رحيله نهائيا في فترة الإنتقالات الشتوية، يناير المقبل.

فايلر يتمسك بالنيجيري أجايي ويرحب برحيل أزارو

وأكد فايلر أن أجايي ضمن الركائز الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر، رافضا تماما رحيله في الفترة المقبلة خاصة أن إدارة النادي كانت تبحث له عن عرض في الميركاتو الصيفي الماضي.

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على جانب أخر، رحب فايلر برحيل المغربي وليد أزارو، في أي وقت سواء في يناير أو نهاية الموسم، موضحا أن أزارو لاعب مهم ومستواه جيد لمن رحيله لن يؤثر على مستوى ونتائج الفريق.

وتابع أن هناك لاعبين جيدين في مركز أزارو يمكن تعويض رحيله حال تلقي النادي عرض جيد ومغري.

جدير بالذكر أن أجايي يشارك في تشكيل الأهلي بشكل أساسي بينما يشارك أزارو كبديلا في حسابات السويسري فايلر.