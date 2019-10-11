رياضة | فالفيردي يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن مدرب نادي برشلونة، إرنستو فالفيردي قد منح الضوء الأخضر لإدارة فريقه بالسماح بخروج مدافع الفريق من صفوف النادي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، بعدما شعر فالفيردي، أن اللاعب لن يعود إلى سابق مستواه بعد إصاباته المتكررة.

وقال موقع دون بالون الإسباني الشهير، أن فالفيردي قد أخبر مدافع الفريق صامويل أومتيني، أنه بإمكانه البحث عن فريق آخر في الفترة المقبلة، خاصة بعدما أصبح اللاعب حبيس دكة البدلاء بعدما أصبح يتعرض للإصابات بشكل متكرر، وهو ما جعل المدرب الإسباني يعتمد على الثنائي جيرار بيكيه والفرنسي لينجيه في مركز قلبي الدفاع في النادي الكتالوني.

وأشارت الصحف الإسبانية، أن خروج صامويل أومتيني من الفريق يعني أن برشلونة يريد جلب مدافع جديد للفريق، خاصة في ظل معانأة النادي بصورة واضحة من قلة اللاعبين في الخط الخلفي، حيث لم يبقى هناك سوى لاعبين فقط في هذا المركز، وهما جيرار بيكيه ولينيجيه، مع بعض اللاعبين الشباب الذين لا يمكن الإعتماد عليهم بشكل أساسي في الوقت الحالي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، حيث نجح الفريق في إستعادة عافيته بعد البداية السيئة في هذا الموسم، وجمع حتى الآن 16 نقطة من أصل 8 مباريات، ليصبح خلف المتصدر ريال مدريد برصيد 18 نقطة.