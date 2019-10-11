رياضة | صلاح ليس الأول.. شاهد صورًا مثيرة للحسناء البرازيلية مع رونالدو ونيمار ورباعي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح ليس الأول.. شاهد صورًا مثيرة للحسناء البرازيلية مع رونالدو ونيمار ورباعي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعلت صور الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع عارضة الأزياء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو" علي غلاف المجلة العالمية " GQ" مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، وأثارت الصور جدلا كبيرًا بين متابعي نجم منتخبنا الوطني، خاصة وأن الصور جاءت مثيرة حيث ظهر اللاعب في أحضان الفتاة الحسناء.

أليساندرا أمبروسيو (38 عامًا)، من مواليد مدينة "إريتشيم" البرازيلية، وتعد من أشهر وأغني عارضات الأزياء في العالم حيث تبلغ أرباحها السنوية، 6.6 مليون دولار، وتعمل لدي "فيكتوريا سيكريت" أحد أبرز العلامات التجارية الأمريكية المختصة بالملابس الداخلية والاكسسوارات، والعطور.

محمد صلاح ليس أول لاعب كرة قدم يظهر برفقة الحسناء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو"، بل سبقه عدد من نجوم الكرة العالمية وأبرزهم:

- كريستيانو رونالدو:

ظهرت "أليساندرا أمبروسيو" بملابس مثيرة برفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي علي غلاف مجلة "GQ" الشهيرة، حيث ظهرت عارية تمامًا تختفي خلف جسد "الدون" والذي كان يرتدي ملابس سباحة.

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- خماسي برشلونة:

شاركت "أليساندرا أمبروسيو" في حملة دعائية لماركة "ريبلاي" الإيطالية للأزياء، برفقة 5 من نجوم فريق برشلونة الاسباني، هم، الأوروجواياني لويس سواريز، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، و جيرارد بيكيه، وانييستا، والكرواتي إيفان راكيتيتش، ونشرت صورًا لها تتوسط اللاعبين الخمسة ويرتدون ملابس من الماركة الإيطالية وعلقت: "فريق الأحلام".

- نيمار دا سيلفا:

في سبتمبر 2014 ظهرت البرازيلية "أمبروسيو" بمدينة ميلانو الإيطالية رفقة مواطنها نيمار دا سيلفا والذي كان يلعب ضمن صفوف فريق برشلونة في ذلك الوقت، حيث حرص نجم البرسا السابق على حضور عرض أزياء تشارك فيه الحسناء البرازيلية.

كما نشر النجم البرازيلي صورًا له مع "أليساندرا" عبر حسابه على انستجرام عام 2016، وذكرت وسائل الإعلام أنها من أجل اثارة غيرة البرتغالي "رونالدو" والذي كان ظهر لتوه معها علي غلاف مجلة جي كيو العالمية.