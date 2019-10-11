الامارات | تطورات جديدة في أزمة مباراة الأردن والكويت.. و"الرزاز" يتدخل

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في أزمة مباراة الأردن والكويت.. و"الرزاز" يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظن مشجعون على مدرجات ملاعب كرة القدم بأنهم خارج نطاق المسؤولية عندما يوجهون هتافات عنصرية أو سياسية مستفزة لجماهير الطرف الآخر، كما صدر من بعض أنصار المنتخب الأردني خلال مواجهته شقيقه الكويتي في استاد عمان الدولي، الخميس، حين هتفوا لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين الذي غزا الكويت في عام 1990، وتسببوا بتوتر أجواء المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن التصفيات المزدوجة لكأس آسيا 2023 ومونديال 2022.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الجمعة، بأن "السلطات الأردنية تحركت بعد المباراة، وألقت القبض على اثنين من المشجعين الذين أطلقوا عبارات مسيئة ضد دولة الكويت"، مشيرة إلى أنه "بوشر التحقيق معهما تمهيدًا لضبط باقي الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعا".

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء. تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن. لنُعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في مجالات الحياة كافة".

وحظيت التغريدة بتأييد كبير من المتابعين الذين شددوا على متانة العلاقة بين الأشقاء العرب، رافضين تشويهها بتصرفات فردية من بعض الجماهير، وقال أحد المتابعين: "يجب أخذ قرار جريء وحاسم بمنع الجماهير من دخول الملاعب لمدة خمس سنوات حتى في الدوري المحلي ليصبح جمهور مؤَهل يستمتع بكرة القدم وكأنه في رحلة، والهدف تغيير ثقافة الشتم والعنصرية".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أفادت بأن: " وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، الخميس، نقل إليه خلاله استياء الكويت واستهجانها لما صدر عن الجماهير الأردنية من إساءات للكويت من خلال الهتافات التي تمثل إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لها بصلة".

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بدوره، أعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن استياءه مما بدر من المشجعين خلال المباراة، وقال في بيان أمس: "نعد بمتابعة الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين والذين لا يمثلون الأردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة، مع التأكيد على الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمعنا والأشقاء في الكويت وفي المجالات كافة ومنها كرة القدم والتي تعد مثالاً يحتذى بالتعاون والتنسيق".

يذكر أن مقطع الفيديو المتداول أظهر أشخاصاً يقودون مجموعة من المشجعين قبل انطلاق المباراة ويحفزهم على استفزاز لاعبي وجماهير الكويت الحاضرة في الملعب.