شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يفوز على المصري بهدفين لهدف وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، بأحد فنادق الإسماعيلية، في إطار استعدادات الفريقين لمباراتيهما بالجولة الرابعة من الدوري، والتي سيلتقي خلالها المصري مع نظيره فريق مصر المقاصة، فيما سيلاقي فريق وادي دجلة نظيره فريق الاتحاد السكندري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق وادي دجلة بهدفين للاشئ سجلهما محمد هلال في الدقيقة العشرين من ركلة جزاء ومحمد عبدالعاطي في الدقيقة الخامسة والثلاثين ، فيما سجل أحمد شوشة هدف المصري الوحيد في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني من تسديدة صاروخية.