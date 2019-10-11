شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع مصر المقاصة «1-1» وديًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق بيراميدز مع نظيره مصر المقاصة بهدف لمثله، اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين لمباريات الدوري، والذي توقفت منافساته بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية.
ويستعد مصر المقاصة لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ4 للدوري، فيما يلتقي بيراميدز نظيره سموحة، في نفس اليوم.
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