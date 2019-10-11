اخبار الرياضه

مدرب ريال سوسيداد يوجه صدمة لـ ميسي

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الجمعة 11 أكتوبر 2019

اطلق المدير الفني لفريق ريال سويداد  إيمانويل ألجواسيل مفاجاة في حضوره بأحد البرامج التليفزيونية التي جمعت المدربين المنتمين لإقليم الباسك، الذين يقودون أندية في دوري الدرجة الأولى الإسباني بتصريحه بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق ليس مناسبًا لرسال سوسيداد.

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وحل ألجواسيل ضيفًا على برنامج "فاكتوريا" الإسباني مع كل من ياكوبا أراساتي مدرب أوساسونا، أسير جاريتانو مدرب ألافيس، جايسكا جاريتانو مدرب أتلتيك بلباو وخوسيه مينديليبار مدرب إيبار.

وأجاب المدربون خلال حلقة البرنامج عن التعاقد "الحلم" بالنسبة لكل منهم، حيث أجاب مينديليبار بدون تردد أنه ميسي، قبل أن يفاجىء ألجواسيل الحضور بإجابته، مؤكدًا أن ميسي لا يناسب فريقه.

وقال المدير الفني لفريق ريال سويداد أن ميسي لاعب مذهل، لكن بالنسبة لطريقة لعب الفريق، فإنه بالتأكيد لن يكون مناسبًا، وأكمل بأنه لا يجد إسمًا محددًا ليكون التعاقد الحلم بالنسبة له.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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