مدرب ريال سوسيداد يوجه صدمة لـ ميسي

الجمعة 11 أكتوبر 2019

اطلق المدير الفني لفريق ريال سويداد إيمانويل ألجواسيل مفاجاة في حضوره بأحد البرامج التليفزيونية التي جمعت المدربين المنتمين لإقليم الباسك، الذين يقودون أندية في دوري الدرجة الأولى الإسباني بتصريحه بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة ليس مناسبًا لرسال سوسيداد.

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وحل ألجواسيل ضيفًا على برنامج "فاكتوريا" الإسباني مع كل من ياكوبا أراساتي مدرب أوساسونا، أسير جاريتانو مدرب ألافيس، جايسكا جاريتانو مدرب أتلتيك بلباو وخوسيه مينديليبار مدرب إيبار.

وأجاب المدربون خلال حلقة البرنامج عن التعاقد "الحلم" بالنسبة لكل منهم، حيث أجاب مينديليبار بدون تردد أنه ميسي، قبل أن يفاجىء ألجواسيل الحضور بإجابته، مؤكدًا أن ميسي لا يناسب فريقه.

وقال المدير الفني لفريق ريال سويداد أن ميسي لاعب مذهل، لكن بالنسبة لطريقة لعب الفريق، فإنه بالتأكيد لن يكون مناسبًا، وأكمل بأنه لا يجد إسمًا محددًا ليكون التعاقد الحلم بالنسبة له.