جماهير ريال مدريد تختار بنزيما الأفضل في سبتمبر

الجمعة 11 أكتوبر 2019

كريم بنزيما

حصل لاعب ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب في الفريق "الملكي" في شهر سبتمبرالماضي والتي يمنحها المشجعون شهرياً وتعرف بجائزة "لاعب 5 نجوم".



وعبر الموقع الإلكتروني للنادي علق بنزيما على فوزه بالجائزة التي يفوز بها للشهر الثاني على التوالي بعدما حصدها في أغسطس ، قائلاً: "الحصول على جائزة من الجمهور دائماً مختلف لأن هذا جمهورك وتلعب من أجلهم، لذا أنا سعيد للغاية".

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وأضاف اللاعب بعد فوزه بالجائزة التي يصوت عليها المشجعون عبر الشبكات الاجتماعية: "أنا الآن في حالة جيدة للغاية مثل باقي الفريق، نرتقي تدريجياً لمستوى عال للغاية حتى نفوز بجميع المباريات".

وتابع: "نترقب المباريات المقبلة ونحن ندرك أنه في كرة القدم لا توجد مباريات سهلة، هذا شهر مهم للغاية لنا"، في إشارة إلى مواجهة غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا والتي يعد "الملكي" مجبراً على الفوز بها حتى يوقف نزيف النقاط ويحافظ على آماله في التأهل لثمن النهائي، فضلاً عن "كلاسيكو" الدوري الإسباني أمام برشلونة في معقله كامب نو.