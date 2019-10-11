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جماهير ريال مدريد تختار بنزيما الأفضل في سبتمبر

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الجمعة 11 أكتوبر 2019

كريم بنزيما

حصل لاعب الفرنسي كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب في الفريق "الملكي" في شهر سبتمبرالماضي والتي يمنحها المشجعون شهرياً وتعرف بجائزة "لاعب 5 نجوم".

 

وعبر الموقع الإلكتروني للنادي علق بنزيما على فوزه بالجائزة التي يفوز بها للشهر الثاني على التوالي بعدما حصدها في أغسطس ، قائلاً: "الحصول على جائزة من الجمهور دائماً مختلف لأن هذا جمهورك وتلعب من أجلهم، لذا أنا سعيد للغاية".

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وأضاف اللاعب بعد فوزه بالجائزة التي يصوت عليها المشجعون عبر الشبكات الاجتماعية: "أنا الآن في حالة جيدة للغاية مثل باقي الفريق، نرتقي تدريجياً لمستوى عال للغاية حتى نفوز بجميع المباريات".

 

وتابع: "نترقب المباريات المقبلة ونحن ندرك أنه في كرة القدم لا توجد مباريات سهلة، هذا شهر مهم للغاية لنا"، في إشارة إلى مواجهة غلطة سراي التركي في والتي يعد "الملكي" مجبراً على الفوز بها حتى يوقف نزيف النقاط ويحافظ على آماله في التأهل لثمن النهائي، فضلاً عن "كلاسيكو" أمام في معقله كامب نو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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