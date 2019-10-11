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الجمعة 11 أكتوبر 2019
منتخب فرنسا
ؤيخوض منتخب فرنسا اختباراً صعباً، عندما يحل ضيفاً على إيسلندا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
يتقاسم منتخبا فرنسا وتركيا صدارة المجموعة 8 برصيد 15 نقطة لكل منهما، وخلفهما إيسلندا بـ12 نقطة.
وتفتقد فرنسا في مباراة اليوم لجهود كيليان مبابي بسبب الإصابة، ليتم استدعاء الحسن بليا بدلاً منه، وهوغو لوريس بسبب الإصابة، أيضاً، كما يعد الثلاثي عثمان ديمبلي، وزميله بالفريق الكاتالوني صامويل أومتيتي إضافة إلى بول بوغبا، أبرز المستبعدين من القائمة.
ويسعى منتخب فرنسا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل قطع خطوة جديدة نحو حسم التأهل، قبل المباراة المرتقبة أمام تركيا، فيما يسعى منتخب إيسلندا لإيقاف قطار انتصارات فرنسا لتعزيز آماله في التأهل للمسابقة القارية.
ونجحت فرنسا بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم في روسيا، من تجاوز أثار الهزيمة التي تعرض لها أمام تركيا، بعدما حقق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة، رافعاً عدد انتصاراته إلى 5 في 6 مباريات، وسجل لاعبيه 19 هدفاً، فيما اهتزت شباكه 4 مرات فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسعى لتجاوز عقبة إيسلندا العنيدة في تصفيات امم اوروبا 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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