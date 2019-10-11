- 1/2
- 2/2
الجمعة 11 أكتوبر 2019
كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة 11 أكتوبر عن مفاجأة سارة لجماهير نادي النصر بشأن نجم الفريق.
نجم النصر يعود لتدريبات الفريق
وأكدت تقارير صحفية أن البرازيلي "جوليانو دي باولا" لاعب وسط النصر عاد لتدريبات الفريق أمس الخميس بشكل طبيعي.
وكان جوليانو يعاني من إصابة منعته من المشاركة مع النصر في الفترة الماضية ولكنه الآن تعافى وأصبح جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات.
ترتيب النصر في الدوري السعودي
ويتواجد نادي النصر في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر خبر سار لجماهير النصر السعودي بشأن نجم الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.