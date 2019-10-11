أهلي جدة يؤدي مرانه في غياب 14 لاعب اليوم

الجمعة 11 أكتوبر 2019

عاد النادي الأهلي السعودي لخوض تدريبات الفريق الجماعية عقب العودة من الإجازة استعدادا للعودة إلى المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.



إجازة لاعبو الأهلي من التدريبات

وكان صالح المحمدي مدرب نادي الأهلي قد منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام من التدريبات عقب مباراة الفيحاء الماضية في الدوري السعودي ليعودا للتدريبات اليوم الجمعة.

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غياب 14 لاعب عن تدريبات الأهلي اليوم

وشهدت تدريبات الأهلي اليوم غياب 14 لاعب دفعة واحده وهم: عبد الفتاح عسيري ومحمد العويس اللاعبان الدوليان المنضمان لمعسكر المنتخب الأول، وكذلك المنضمون للمنتخب الأولمبي "عبد الرحمن غريب، وعبد الله الحسون، وعلي الأسمري، ويوسف الحربي، ومحمد الربيعي، وعبد الباسط هندي"، وعمر السومة، والبوسنيان ساريتش وزوكا والجزائري بلايلي، المنضمون لمعسكرات منتخبات بلادهم، وكذلك الرأس الأخضري دجانيني والبرازيلي سوزا.

ترتيب الأهلي بالدوري السعودي

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.